Міжбанк відкрився зростанням долара - 11,75 гривень

У середу 9 липня, на час відкриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара встановилися на рівні 11,6000/11,7500 грн/дол. порівняно з 11,6200/11,6900 грн/дол. на час закриття торгів у вівторок, 8 липня.

Читайте такожBloomberg: Захват территорий Россией подорвал амбиции Путина сделать рубль мировой валютойЯк повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», котирування гривні щодо євро на час відкриття торгів знизилися до 15,7945/16,0010 грн/євро проти 15,7940/15,8935 грн/євро на час закриття торгів у вівторок, 8 липня.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар підвищилися – 1,3618/1,3620 (вівторок - 1,3594/1,3596).

Щодо російського рубля котирування гривні на час відкриття торгів підвищилися до 0,3405/0,3450 грн/рубль порівняно з 0,3377/0,3404 грн/рубль на закритті торгів у вівторок, 8 липня.