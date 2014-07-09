Рада Федерації Росії схвалила закон про створення гральних зон у Криму та Сочі

Як передає РИА «Новости», закон Рада Федерації схвалила сьогодні на своєму засіданні.

Гральний бізнес у Росії вже майже п'ять років заборонений скрізь, окрім чотирьох спеціальних зон: біля Владивостока, на Алтаї, під Калінінградом і на азовсько-чорноморському узбережжі Кавказу. В Криму гральний бізнес також був заборонений.

Згідно із законом, визначати межі й розташування кримської гральної зони буде влада регіону.

Раніше вона заявляла, що планує або розосередити гральну зону по півострову, або побудувати місцевий "Лас-Вегас" у самій гущавині курортів, на субтропічному південному березі Криму, поряд із Ялтою та Алуштою.

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На думку російських парламентаріїв, відкриття гральної зони в Криму сприятиме залученню до регіону додаткових інвестицій, створенню нових робочих місць, поповненню прибуткової бази регіонального бюджету, збільшенню потоку туристів, а також формуванню ринку супутніх послуг, зокрема розвитку готельного бізнесу й сфери громадського харчування.

Як повідомляв УНІАН, Держдума РФ прийняла цей закон 4 липня.