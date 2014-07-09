Україна виконала умови МВФ і розраховує на другий транш в $1,5 млрд - Яценюк

Україна розраховує отримати другий транш кредиту Міжнародного валютного фонду в обсязі 1,5 млрд дол. і продовжити програму реформ, прописану в рамках програми співпраці з МВФ, заявив у ході засідання уряду прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

Читайте такожШеремета впевнений, що Україна отримає другий транш від МВФ«Сьогодні у мене буде друга зустріч з місією (МВФ - УНІАН). Мова йде про отримання другого траншу на загальну суму 1,48 млрд дол. Сподіваюся, переговори будуть успішними. За нашими оцінками, Україна виконала критерії, які були прописані в програмі співпраці з МВФ. Ми повинні завершити дискусію для того, щоб отримати другий транш і далі продовжувати складні, але правильні реформи в Україні», - сказав глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці квітня Рада директорів МВФ схвалила дворічну програму кредитування економіки України обсягом 17 млрд дол., що передбачає проведення в обмін на кредити широкого спектру реформ, включаючи реформи в банківському секторі, енергетиці та системі державних фінансів. Україна отримала перший транш коштів обсягом понад 3 млрд дол. на початку травня.

На початку червня в Україну прибула консультаційна місія МВФ, учасники якої вже провели низку зустрічей в уряді й низці відомств, включаючи Державну фіскальну службу, що об'єднує податкову й митну служби. Як очікується, такі місії працюватимуть у нашій країні кожні два місяці. Їхнім завданням стане оцінка прогресу роботи уряду на шляху реформ, а також надання консультаційної допомоги.

Із 24 червня до 9 липня в Києві працювала оціночна місія МВФ, яка оцінювала поточний стан економіки України. Оціночна місія до кінця липня представить оціночну доповідь на засіданні Ради директорів МВФ, і вже за результатами засідання Україна отримає або не отримає другий кредитний транш.

МВФ уже заявив, що має намір продовжувати співробітництво з Україною в рамках дворічної програми стенд-бай і розраховує на широкий діалог із новообраним президентом України Петром Порошенком, а також на плідне співробітництво з новим головою Національного банку – Валерією Гонтаревою, призначеною на цю посаду рішенням Верховної Ради 19 червня.

На початку липня прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк зазначив, що Україна виконує всі вимоги й критерії програми співробітництва з Міжнародним валютним фондом, незважаючи на складну економічну й політичну ситуацію в країні. І тому глава уряду висловив упевненість, що оцінка МВФ реформ, що проводяться в Україні, буде позитивною, й країна отримає другий кредитний транш.