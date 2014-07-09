Кабмін оцінив відновлення Донбасу в 8 млрд гривень

Попередній обсяг відновлювальних робіт, які треба здійснити в Донецькій та Луганській областях, оцінюється в 8,1 млрд грн, заявив у ході засідання уряду прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

Читайте такожВідновлення залізничних об'єктів електропостачання на сході України обійдеться в 180 млн грн«Що стосується в цілому відновлення інфраструктури, мені сьогодні міністерства дали приблизний обсяг коштів, так що я холодним потом покрився. Загальна сума, за першими припущеннями міністерства, це лише станом на сьогодні, нам потрібно буде витратити на інфраструктуру в Донецьку і Луганську, - 8,1 млрд грн! – сказав глава уряду. – «Зараз будемо думати, де брати ці гроші. Але при цьому ми також будемо звертатися до донорів, щоб одержати допомогу на відновлення інфраструктури в Донецьку і Луганську і розробку спеціальної постреабілітаційної програми для Донбасу».

Раніше Мінінфраструктури заявляло, що попередня сума збитків, завданих дорожньому господарству Донецької області у звільненій від терористів зоні, перевищує 0,5 млрд грн. Найбільша українська газодобувна компанія «Укргазвидобування» оцінює збитки від дій терористів на сході України не менш як в 100 млн. грн. Міністерство енергетики і вугільної промисловості оцінило відбудову пошкодженої в результаті терористичних актів у Донецькій області Слов'янської теплоелектростанції в 400 млн. грн.

З березня 2014 року в Донецькій і Луганській області точаться запеклі бої українських силовиків з сепаратистами і російськими найманцями.