«Ощадбанк» відновив роботу в Слов'янську і Краматорську

Державний «Ощадбанк» відновив роботу своїх підрозділів в Слов'янську й Краматорську, звільнених українськими військами від бойовиків.

Про це УНІАН повідомила прес-служба «Ощадбанку», посилаючись на голову правління банку Андрія Пишного.

«Роботу банку відновлено: банкомати працюють, карти обслуговуються, пенсії та заробітні плати виплачуються. Переконався особисто», - сказав Пишний у ході робочої поїздки до Слов'янська й Краматорська. Також він пообіцяв відновити роботу всіх установ банку за кілька днів.

Голова правління «Ощадбанку» відвідав центральні відділення банку в Слов'янську й Краматорську та подякував їх працівникам за забезпечення роботи фінустанови під час військового конфлікту.

Також у ході поїздки Пишний зустрівся із солдатами зі спецбатальйону МВС «Київ-1», передав їм три десятки бронежилетів й висловив подяку від колективу банку.

«Слов'янськ - це урок. Краматорськ - це урок. Крим - це урок! А відновлення цих і десятків інших звільнених від терористів міст - це іспит», - сказав Пишний, підсумовуючи поїздку, й висловив упевненість, що цей іспит за право мати власну країну ми здамо.

Читайте також«Укрпошта» відновила роботу в Слов'янську і Краматорську

Як повідомляв УНІАН, банківська система з 7 липня відновлює роботу в Слов'янську й Краматорську, звільнених українськими військами від бойовиків.

Українські силовики 5 липня звільнили від терористів Слов'янськ та Краматорськ, які були захоплені в середині квітня. Міністр оборони України генерал-полковник Валерій Гелетей заявив, що почато відновлення роботи соціальних служб і міліції. Також у містах починає роботу місія з надання гуманітарної допомоги всім, хто її потребує.

Читайте такожУ Слов'янську і Краматорську почали виплачувати пенсії

Держказначейство 6 липня перерахувало Донецькому обласному управлінню «Ощадбанку» перший транш пенсій за липень цього року для виплати пенсіонерам, які проживають у всіх населених пунктах Слов'янського та Краматорського районів.