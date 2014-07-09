Фонд гарантування вкладів зріс на 18,4%

Обсяг фінансових ресурсів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на 1 липня склав 8,075 млрд грн, що на 18,4% або на 1,257 млрд грн більше показника на 1 червня 2014 року, повідомляється на сайті фонду.

Як повідомляється, з початку року фінансові ресурси фонду збільшилися на 1,983 млрд грн або на 32,55%.

За інформацією на сайті фонду, його учасниками є 172 банки.

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Нагадаємо, з початку року Фонд гарантування вводив тимчасову адміністрацію в 11 банків, у тому числі два великих банки - «Брокбізнесбанк» і «Форум», а також «Старокиївський банк», «Меркурій», «АвтоКразБанк», «Західінкомбанк», «Південкомбанк», «Промекономбанк», «Інтербанк», «Реал Банк», банк «Даніель». В даний час в банках «Брокбізнесбанк», «Меркурій», «Форум», «Реал Банк» і банк «Даніель» проводиться процедура ліквідації.

Як повідомляв УНІАН, обсяг фінансових ресурсів Фонду гарантування на 1 червня склав 6,818 млрд грн, що на 8,38%, або на 624 млн грн, менше показника на 1 травня 2014 року.

У червні Фонд гарантування повідомив, що отримає кредит у Національного банку України на 4,2 млрд грн для покриття тимчасового дефіциту коштів на виплату відшкодування вкладникам банків-учасників фонду.

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На початку липня Кабінет міністрів України доручив Міністерству економічного розвитку і торгівлі і Міністерству фінансів підготувати до реалізації спільний зі Світовим банком проект щодо залучення кредиту обсягом 500 млн дол. на зміцнення банківського сектора країни, частина коштів з якого будуть спрямовані Фонду гарантування.

Крім цього, фонд може збільшити свої надходження за рахунок введення спеціального внеску для працюючих банків, що встановлюється фондом, якщо його поточні доходи не достатні для виконання зобов'язань з виплати внесків або обслуговування отриманих кредитів.