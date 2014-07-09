Долар зріс до 11,80 гривень

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 11,6000/11,7500, до 12:00 звузився спред 11,6500/11,6900. До закриття торгів цінові рівні зросли 11,7200/11,8000.

Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,3405/0,3450, до 12:00 ціни сконцентрувалися в діапазоні 0,3413/0,3429. До закриття торгів ціни піднялися 0,3428/0,3453. У Росії курс долар-рубль впав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 34,1070 (-0.1080).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3605/1,3630. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями - 15,7945/16,0010, до 12:00 ціни склали 15,8560/15,9145. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH пішли вгору 15,9420/16,0545.