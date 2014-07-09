У Слов'янську відновило роботу управління Держказначейства

Управління Державної казначейської служби України 9 липня відновило роботу в Слов'янську, повідомила прес-служба Держказначейства.

«Сьогодні, 9 липня 2014 року, відновлено роботу Управління Державної казначейської служби України в місті Слов'янськ Донецької області», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, українські силовики 5 липня звільнили від терористів Слов'янськ і Краматорськ, які були захоплені в середині квітня. Міністр оборони України генерал-полковник Валерій Гелетей заявив, що почато відновлення роботи соціальних служб і міліції. Також у містах починає роботу місія з надання гуманітарної допомоги всім тим, хто її потребує.

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Міністерство соціальної політики України та територіальні органи Державної казначейської служби відновлюють роботу органів Пенсійного фонду та інших соціальних фондів у звільнених від терористів містах Слов'янськ і Краматорськ, заявили 7 липня в ході брифінгу в Києві міністр Людмила Денісова і керівник Держказначейства Тетяна Слюз.

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Держказначейство 6 липня перерахувало Донецькому обласному управлінню «Ощадбанку» перший транш пенсій за липень цього року для виплати пенсіонерам, які проживають у всіх населених пунктах Слов'янського і Краматорського районів.