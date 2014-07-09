У Порошенка сподіваються на 11 млрд євро від країн-донорів

Країни-донори можуть надати України 11 млрд євро на фінансування проектів.

Як повідомляє прес-служба президента, про це заступник глави Адміністрації президента України Валерій Чалий заявив за підсумками свого візиту у Брюссель 8 липня, де разом з віце-прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом взяв участь у першій зустрічі представників країн-донорів з питань допомоги Україні.

За його словами, сьогодні з боку європейської спільноти та країн-донорів є підтримка усіх заходів президента України Петра Порошенка щодо стабілізації ситуації на Донбасі. Чалий зауважив, що обговорюється можливість фінансування проектів з боку країн-донорів загальним обсягом 11 млрд євро.

В ході зустрічей всі донори погодилися з тим, що потрібно залучати також комерційний сектор, але з наданням йому відповідних гарантій. З огляду на це обговорювалась ідея створення фонду страхування цих інвестицій.

«Ми маємо солідарну підтримку європейських партнерів стосовно надання прямої фінансової допомоги. Сьогодні ми говоримо про 1,6 млрд. євро, за якими вже надходять в Україну транші», - наголосив Чалий.

«Дорожня карта, як нам рухатися найближчим часом, сформована. Ми постійно працюємо з нашими партнерами. Сьогодні є підтримка всього, що здійснює Україна і президент для реалізації мирного плану», - наголосив Чалий.

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Як повідомляв УНІАН, 8 липня у Брюсселі Група високого рівня з питань координації міжнародної допомоги Україні ухвалила висновки, в яких зазначається, що міжнародні донори допоможуть офіційному Києву підготувати програму економічного розвитку України до 2016 року.

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„Донори обговорили план проведення Конференції донорів та інвесторів, у тому числі створення спільного підготовчого комітету. Донори будуть допомагати Україні у підготовці порядку денного програми економічного підйому і зростання на період 2014-2016 років, включаючи потенційні джерела фінансування. У зв'язку з цим український уряд пропонуватиме донорам спільно оцінити розміри сум, необхідних для завершення реалізації пріоритетних завдань”, - сказано у висновках.

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