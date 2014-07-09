Німеччина виділить 2,5 млн євро українським містам, які постраждали від бойових дій
18:58, 09 липня 2014Фінанси
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Допомога, зокрема, призначена для підтримки внутрішніх біженців в Україні
REUTERS
ФРН надасть Україні 2,5 млн євро невідкладної допомоги для нормалізації життя у звільнених від терористів містах на сході України, повідомляє DW.
Допомога призначена для Слов'янська, Краматорська та інших міст східної України.
Як повідомляє DW з посиланням на інформагенцію KNA, сьогодні у Берліні міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що допомога, зокрема, призначена для підтримки внутрішніх біженців в Україні.
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"Люди у східній Україні потребують чітких сигналів того, що вони нам небайдужі", - сказав Штайнмаєр.
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