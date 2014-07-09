Нацбанк пояснює уповільнення інфляції зупинкою девальвації гривні

У червні зростання індексу споживчих цін у місячному вимірі уповільнилося до 1%, оскільки основні інфляційні чинники вже в основному реалізовані, повідомляється на сайті Національного банку України.

Зокрема, за оцінками НБУ, ефект коригування споживчих цін у результаті девальвації гривні майже вичерпаний, а також поступово зростає пропозиція на продовольчому ринку.

Також другий місяць поспіль відчутно впливало на споживчі ціни підвищення адміністративно регульованих цін, зокрема окремих тарифів у сфері житлово-комунального господарства (у червні зросли тарифи на електроенергію для населення - на 11,3%).

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Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в червні, без урахування тимчасово окупованої території АР Крим і міста Севастополя, порівняно з травнем 2014 року становила 1%, у травні порівняно з квітнем 2014 року - 3,8%, у квітні порівняно з березнем 2014 року - 3,3%. У березні інфляція в Україні порівняно з лютим 2014 року становила 2,2%, у лютому порівняно з січнем 2014 року 0,6%.

У 2013 році споживчі ціни в Україні зросли на 0,5%.

Уряд прогнозує інфляцію за підсумками 2014 року на рівні 12-14%.

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Міжнародний валютний фонд прогнозує прискорення інфляції в поточному році до 16%.

За січень-червень поточного року гривня за офіційним курсом НБУ щодо долара США знецінилася на 48%, що сприяло підвищенню цін на імпортні товари широкого вжитку, в т.ч. медикаменти, бензин, побутову техніку.