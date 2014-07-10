Долар знову зростає - 11,83 гривні
10:26, 10 липня 2014Фінанси
2
Котирування з євро-гривні пішли вгору - 15,9505/16,1305.
Долар незначно зріс - 11,70/11,83 / Фото УНІАН
Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зростанням підвищенням котирувань - 11,7000/11,8300.
Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг», ціни на російську валюту зросли - 0,3455/0,3494.
Котирування з євро-гривні пішли вгору - 15,9505/16,1305. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують підвищуватися - 1,3634/36 (середа - 1,3618/20).
Як повідомляв УНІАН, вчора на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 11,6000/11,7500, до 12:00 звузився спред 11,6500/11,6900. До закриття торгів цінові рівні зросли 11,7200/11,8000.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter