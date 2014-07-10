ЗМІ: Російські компанії "приєднали" Крим до Краснодару

Про це пише журнал "Новое Время" у статті "Полунаш полуостров".

Внаслідок окупації для бюджетників і пенсіонерів виплати зросли майже в два рази в переводі на українські гроші. Наприклад, зарплата лікаря становить 5,2-5,8 тисяч гривень - майже в два рази більше, ніж в Україні. Втім, це підвищення в значній мірі нівелюється постійним зростанням цін на продукти.

У той же час, доходи кримських підприємців і працівників приватних компаній не виросли. Вони вважають себе програвшими через окупацію.

За оцінками колишнього міністра курортів і туризму Криму Олександра Лієва, разом з переселенцями з Донбасу і прибулими російськими чиновниками у Крим приїхали близько 350-400 тисяч людей. У 2013 році кількість туристів досягла 6 мільйонів. Але провал курортного сезону - це тільки частина всіх проблем бізнесу.

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Приватний підприємець Олексій Докшин розповідає, що за чотири місяці окупації в Криму не з'явилося серйозного російського бізнесу. Нечисленні російські банки, що зайшли в Крим, займають місця в четвертій сотні загальноросійського рейтингу і для операцій на півострові йдуть на підміну печатки: ставлять печатку краснодарського відділення. Кредити нові банки не видають через високі ризики.

Про перетворення Криму на сіру зону свідчать дебюти великих російських компаній. Оператор мобільного зв'язку МТС на початку окупації продавав свої картки без логотипу. Зараз логотип вже з'явився, але регіоном поширення, як зазначено на упаковці, є Краснодарський край.

Точно так само виглядає ситуація з продажем автомобілів. Ввезення іномарок в Криму офіційно припинено, але автосалони продовжують продавати машини, оформляючи їх як придбані в Краснодарі.

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Справжні складності окупація принесла фермерам. Гроші від сільського господарства становили значну частину доходу півострова. Вирощені в кримському степу зернові продавалися переважно в порти Миколаєва.

"Раніше до нас приїжджали трейдери і повністю все скуповували, - говорить Володимир, який живе в Роздольненському районі. - А тепер нікого і немає. Приїжджали хлопці з Краснодара і пропонували продати зерно по 40 коп. за центнер, але це дуже мало і не окупає витрат".

Витрати ж істотно зросли: ціна прибирання га збільшився з 250 грн до 400 грн, а земельний податок - з 240 грн до 760 грн за пай. Враховуючи новий стан справ, Володимир збирається переїжджати на материк.