В Україні грошова маса знизилася на 0,8%

Грошова маса в Україні в червні знизилася на 0,8% - до 946,1 млрд грн, монетарна база - зросла на 2,4%, до 351,1 млрд грн, повідомляється на сайті Національного банку України.

«Обсяг грошової маси в червні знизився на 0,8% (з початку року зріс на 4,1%) - до 946,1 млрд грн. Монетарна база за місяць зросла на 2,4% (з початку року на 14,3%) - до 351,1 млрд грн», - йдеться в повідомленні.

За інформацією НБУ, обсяг готівки поза банками зріс на 1,1% (з початку року на 21,9%) - до 289,9 млрд грн.

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Як повідомляв УНІАН, в Україні в травні поточного року порівняно з попереднім місяцем грошова маса зросла на 0,1% - до 952,8 млрд грн, монетарна база - на 1,2%, до 342,9 млрд грн.

У 2013 році НБУ прискорив випуск грошей в обіг у 3,4 разу - до 307,2 млрд грн. Приріст монетарної бази за 2013 рік склав 51,918 млрд грн, що у 3,4 рази перевищує показник приросту монетарної бази за 2012 рік. Грошова маса за цей період зросла на 17,2% - до 906,3 млрд грн.