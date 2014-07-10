Місія МВФ продовжить роботу в Україні до кінця тижня

11:27, 10 липня 2014
Фінанси
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Конструктивний діалог між делегацією МВФ і членами українського уряду продовжується.

REUTERS

Місія ключового кредитора України Міжнародного валютного фонду продовжить роботу в Києві до кінця тижня, йдеться в повідомленні Міністерства фінансів України, розміщеному на сайті міністерства.

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«Місія Міжнародного валютного фонду в Україні на чолі з Миколою Георгієвим працюватиме в Києві до кінця тижня. Конструктивний діалог між делегацією МВФ і членами українського уряду продовжується», - зазначають у Мінфіні.

Нинішня місія є оцінною і її завдання – підготувати і представити доповідь про хід реформ в Україні на розгляд Ради директорів Фонду, засідання якого відбудеться наприкінці липня. Під час засідання буде вирішено питання щодо надання Україні другого траншу кредиту обсягом близько 1,5 млрд дол., що виділяється в рамках виконання дворічної програми кредитування української економіки з боку МВФ. Програма була схвалена наприкінці квітня, загальний обсяг кредитування - 17 млрд дол. Перший транш кредиту обсягом близько 3,2 млрд дол. було надано нашій країні у травні. 

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, виступаючи на засіданні уряду 9 липня, підкреслив, що Україна виконала усі поточні вимоги, висунуті Фондом у частині проведення економічних перетворень, і тому переговори щодо надання другого траншу з високою ймовірністю будуть успішними. 

Крім того, опитані УНІАН експерти також відзначали, що Україна має високі шанси одержати другий транш кредиту МВФ.

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