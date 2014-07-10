Прем'єр пригрозив главі Фіскальної служби звільненням за «податкові ями»

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк пригрозив главі Державної фіскальної служби Ігорю Білоусу звільненням у разі, якщо до 1 вересня в Україні не будуть повністю ліквідовані так звані «податкові ями», які дають змогу ухилятися від сплати податків та відмивати кошти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Яценюк заявив у ході роботи Третього всеукраїнського аграрного форуму.

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«Податкові ями залишилися. Вони на 2 місяці притихли, потім знову ПДВ почали відмивати. Я йому (Білоусу - голові Державної фіскальної служби - УНІАН) вчора на засіданні уряду дав термін до 1 вересня. Або нема податкових ям, або - яма керівнику Державної фінансової служби», - сказав Яценюк.