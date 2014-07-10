Ставку єдиного соцвнеску можуть зменшити до 15%

Державна фіскальна служба виступає з ініціативою зменшення ставки єдиного соціального внеску до 15% з існуючого середнього показника 37%, а також запровадити кримінальну відповідальність за його несплату.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив глава Держфіскальної служби Ігор Білоус.

"Це менше 15%. Наше головне завдання: перекрити заробітні плати в конвертах, оскільки 80% бізнесу використовують зарплату в конвертах. Ми пропонуємо запровадити принцип "батога і пряника". Ми хочемо запровадити реальну кримінальну відповідальність за те, що не буде виконана навіть така пільгова ставка. Просто каратимемо людей", - сказав Білоус.

За його словами, ініціатива може бути розглянута і прийнята протягом двох місяців.

"Якщо ми рухатимемося швидко, то я вважаю, що це взагалі можна зробити протягом двох місяців", - зазначив глава служби.

Він додав, що ініціатива вже перебуває на розгляді профільних міністерств.

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Як повідомляв УНІАН, Державна фіскальна служба створена на базі Міністерства доходів і зборів і підпорядковується Міністерству фінансів. Головою служби призначено Ігоря Білоуса, його першим заступником, який курирує податкову міліцію, Володимира Хоменка, а заступником, який курирує митну політику, Анатолія Макаренка.

Довідка УНІАН. Ставка ЄСВ в Україні коливається, проте за загальним правилом становить близько 37% від фонду оплати праці.