Українці з початку року забрали з банків чверть валютних депозитів

Загальний обсяг депозитів в українських банках у червні в національній валюті зріс на 0,1%, до 377,9 млрд грн, в іноземній валюті - знизився на 4%, до 23,3 млрд дол., повідомляється на сайті Національного банку України.

«Загальний обсяг депозитів в національній валюті в червні зріс на 0,1% (з початку року – знизився на 10,5%) - до 377,9 млрд грн. Обсяг депозитів в іноземній валюті (у доларовому еквіваленті) в червні знизився на 4% (з початку року - на 24,5%) - до 23,3 млрд дол. США», - говориться в повідомленні.

Нацбанк зазначає, що в червні зафіксовано зростання вкладів фізичних осіб у національній валюті вперше з початку року. Зокрема, обсяг депозитів фізосіб у нацвалюті в червні зріс на 3,3% (з початку року – знизився на 12,6%) - до 221,6 млрд грн, тоді як гривневі депозити юросіб за місяць знизилися на 4% (з початку року - на 7,4%) - до 156,3 млрд грн.

Обсяг депозитів в іноземній валюті (у доларовому еквіваленті) фізосіб знизився на 4,6% (з початку року - на 26,2%) - до 17,0 млрд дол., юросіб - на 2,1% (з початку року - на 19,4%) - до 6,3 млрд дол.

Середньозважена ставка за депозитами в національній валюті в червні зросла до 12,96% річних з 12,77% у травні, в іноземній - до 6,97% з 6,67%.

Упродовж червня залишки за кредитами в національній валюті знизилися на 2,6% (з початку року - на 7,4%) - до 552,7 млрд грн, зокрема юросіб - на 2,8% (з початку року - на 7,9%) - до 437,4 млрд грн, фізосіб - на 1,5% (з початку року - на 5,3%) - до 115,3 млрд грн.

Залишки за кредитами в іноземній валюті знизилися в доларовому еквіваленті на 3,3% (з початку року - на 7,2%) - до 35,8 млрд дол. Зокрема, фізосіб - на 5,7% (з початку року - на 13,9%) - до 7,2 млрд дол., юросіб - на 2,7% (з початку року - на 5,3%) - до 28,6 млрд дол.

Ставки за кредитами фізичним і юридичним особам у національній валюті в червні знизилися до 16,94% з 17,66%, тоді як в іноземній валюті - зросли до 8,71% з 8,53% у травні.

Нагадаємо, що на початку липня голова Нацбанку Валерія Гонтарева повідомила, що депозити фізосіб в українських банках у червні повернулися до зростання після безперервного падіння з початку року. За інформацією НБУ, зростання залишків коштів фізосіб на рахунках банків в межах 2-5% зафіксоване в більшості областей України. У Херсонській, Кіровоградській, Закарпатській і Житомирській областях кошти фізосіб зростали випереджаючими темпами - на 9,0%, 6,0%, 5,5% і 5,2%, відповідно. Водночас, в Автономній республіці Крим і в східних областях, де тривають бойові дії, спостерігався відплив депозитів.

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Як повідомляв УНІАН, відплив депозитів в українських банках у травні прискорився. Зокрема, обсяг депозитів порівняно з квітнем знизився на 0,7% - до 376,7 млрд грн у національній валюті та на 5%, до 24,2 млрд дол., в іноземній валюті.