Гривня зміцнилася до 11,75 грн/дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися скотировками 11,7000/11,8300, до 12:00 звузився спред 11,7000/11,7600. До закриття торгів цінові рівні знизилися 11,6500/11,7500.

Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,3455/0,3494, до 12:00 ціни знизилися 0,3437/0,3459. До закриття торгів ціни досягли рівня 0,3430/0,3452. У Росії курс долар-рубль впав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 34,0040 (-0.0835).

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На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3600/1,3650. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями - 15,9505/16,1305, до 12:00 ціни пішли вниз 15,9500/16,0355. До закриття торгів цінові показники з EUR/UAH склали 15,8480/15,9880.