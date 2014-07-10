Ціна золота досягла 3-місячного максимуму через фінансові проблеми у Португалії

На світових торгах у четвер, 10 липня, ціни на золото зростають на тлі проблем у найбільшого банку Португалії Banco Espirito Santo, який пропустив платіж за облігаціями і, як пише португальська преса, може звернутися за допомогою до уряду, щоб уникнути банкрутства, передає ПРАЙМ.

Так, ф'ючерс на золото найближчої поставки на Нью-Йоркській біржі COMEX подорожчав на 1,5% - до 1344 долара за унцію. Це - максимальне значення ціни з кінця березня.

Максимум року ціни на золото зафіксовано 16 березня на рівні 1392,6 долара за унцію.