Податківці за півроку зібрали до бюджету 75,8 млрд гривень

Державна фіскальна служба України, реорганізована з Міністерства доходів і зборів, за шість місяців 2014 року зібрала до державного бюджету 75,8 млрд грн податків і зборів, що перевищує аналогічний показник минулого року на 1% і практично повністю відповідає висунутим Міністерством фінансів завданням.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції у четвер заявив голова фіскальної служби Ігор Білоус.

"Ми - Державна фіскальна служба. Незважаючи на період без влади у податковій службі, у березні - на втрату Криму, далі - дії терористів у Донецькій і Луганській областях, ми зібрали 75,8 млрд грн, що становить 101% порівняно з 2013 роком. У цілому ми виконали завдання, висунуті Мінфіном на 99%", - сказав Білоус.

За словами очільника відомства, у липні фіскальна служба забезпечила надходження до бюджету обсягом 22,3 млрд грн, що на 3,3% менше, ніж у липні 2013 року. Зокрема, у липні ПДВ становило 6,2 млрд грн з вироблених товарів, що становить 70% запланованих на місяць показників і 7,8 млрд грн - ПДВ з ввезених товарів, що становить 88% запланованих показників. Також, за його словами, у липні податок на прибуток становив 2,2 млрд грн, що на 12% менше запланованого показника, а акцизний податок становив 2,4 млрд грн, що більше запланованого показника на 10%.

"Позитивне те, що на митниці зібрали 8,7 млрд грн, це на 9,8% більше, ніж у червні минулого року", - відзначив Білоус.

Читайте такожСтавку єдиного соцвнеску можуть зменшити до 15%

При цьому він відзначив, що к липні бюджет істотно втратив через військову ситуацію на сході України.

"Якщо у травні ми втратили 420 млн грн, то у червні ця цифра становила 630 млн грн", - сказав Білоус.

Читайте такожПрем'єр пригрозив главі Фіскальної служби звільненням за «податкові ями»