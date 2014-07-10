Підприємцям зі сходу спишуть безнадійні податкові борги

Голова Державної фіскальної служби Ігор Білоус повідомив, що платники податків з Донецької і Луганської областей у зв'язку з військовою ситуацією в регіонах можуть подати заявку на списання безнадійного податкового боргу без штрафних санкцій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції у четвер заявив глава Фіскальної служби.

"Ми також розуміємо, що у людей постраждав бізнес: у них забрали автомобілі, приміщення, спалили виробництво, заблокували дороги, підірвали залізничні колії. Тому платники податків на цих територіях також можуть звернутися із заявою про списання безнадійного податкового боргу без нарахування штрафних санкцій. Іншими словами, події, які відбувалися в регіоні, - це форс-мажор, і ми трактуватимемо звернення платників податків саме в цьому ключі", - сказав Білоус.

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Як повідомляв УНІАН, податкова раніше відтермінувала до 30 липня подачу звітності за травень для підприємців східного регіону, де триває активна фаза антитерористичної операції.

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