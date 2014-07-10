Фіскальна служба тимчасово обслуговує донецьких підприємців у Маріуполі

У зв'язку з проведенням антитерористичної операції на сході України, з 8 липня платники податків з Донецька тимчасово обслуговуватимуться у Маріупольській податковій інспекції, а підприємці з Луганська і Луганської області – у податковій інспекції в Жовтневому районі Луганська.

Як повідомила прес-служба Державної фіскальної служби, відповідне рішення підкріплене наказом Міністерства доходів і зборів, яке реорганізоване у Фіскальну службу.

«На такі заходи нас змусила необхідність збереження життя і здоров'я наших працівників. Я упевнений, що за зміни місця обслуговування платники податків не матимуть незручностей і рівень сервісу для них не погіршиться», - цитує прес-служба голову Державної фіскальної служби Ігоря Білоуса.

У службі відзначили, що така ситуація з обслуговуванням буде доти, поки обстановка в регіоні не перестане нести загрозу для життя працівників відомства. На цей період працівникам територіальних органів, які не обслуговуватимуть платників податків, дозволено не перебувати по основному місцю роботи із збереженням в межах кошторису середнього заробітку. Вони залучатимуться до роботи виключно у разі крайньої необхідності і за умови забезпечення безпечних умов роботи. Водночас керівництво цих територіальних органів зобов'язане вживати усіх можливих заходи для збереження державного майна, що знаходиться в їх управлінні.

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Як повідомляв УНІАН, податкова відстрочила до 30 липня подачу звітності за травень для підприємців Східного регіону, де триває активна фаза антитерористичної операції. Також платники податків з Донецької і Луганської областей у зв'язку з військовою ситуацією в регіонах можуть подати заявку на списання безнадійного податкового боргу без штрафних санкцій.