У Шеремети підготували проект податкової реформи

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України в рамках підготовки реформи податкового законодавства запропонувало уряду як базову концепцію реформ скорочення кількості податків до восьми, а також зниження ставок низки податків, зокрема податку на додану вартість – до 17%.

Про це йдеться в проекті концепції податкової реформи, обнародуваному на сайті Мінекономрозвитку.

Згідно із запропонованою концепцією, в Україні слід залишити як базові такі податки: на прибуток, на додану вартість, акцизний податок, ресурсний податок, податок на доходи фізичних осіб, податок на майно, фіксований сільськогосподарський податок і єдиний податок, який платять підприємці за спрощеною системою оподаткування.

Решта всіх податків, включаючи туристичний збір, екологічний податок, плату за користування землею і водою, спеціальні надбавки і збори, державні мита, пропонується скасувати як неефективні.

Крім того, Мінекономрозвитку пропонує реформувати податок на додану вартість, а саме – ввести диференційовану ставку 7% і 17% замість діючої зараз єдиної ставки в 20%. Ставку ПДВ в 7% пропонується застосовувати до суб'єктів підприємництва, зайнятих у сфері виробництва, видобутку корисних копалин і в оптовій торгівлі. Ставка в 17% передбачається для підприємств роздрібної торгівлі. Крім того, Мінекономрозвитку пропонує ввести практику ПДВ-рахунків для проведення розрахунків із бюджетом.

Як наголошується, запропоновані ініціативи дозволять зробити процес бюджетних розрахунків прозорим, знизити ціни в середньому на 2,5%, збільшити оборотні кошти видобувних підприємств в середньому на 12% і додатково забезпечити близько 70 млрд грн бюджетних надходжень за рахунок ліквідації тіньових схем.

У частині реформування єдиного соціального внеску (ЄСВ) на загальнообов'язкове соціальне страхування запропоновано знизити ставку ЄСВ до 18%. Також Мінекономрозвитку пропонує організувати єдиний Фонд соціального захисту замість кількох фондів, що існують сьогодні.

«Реформа передбачає гармонізацію бухгалтерського і податкового обліку, що, у свою чергу, веде до підготовки звітності на основі міжнародних стандартів, визначенню об'єкту податку на прибуток на основі даних звітності, використанню фінансового моніторингу за європейським зразком», - говориться в концепції.

Одночасно Мінекономрозвитку конкретизувало розуміння партнерських відносин між бізнесом і податковими органами. Як наголошується в концепції податкової реформи, йдеться про введення персональної відповідальності чиновників, забезпечення права платника податків на вибір порядку перевірок – контролюючими органами чи аудиторською компанією, а також про скорочення кількості перевірок і проведення податкової амністії.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк запропонував розробити нову редакцію Податкового кодексу і запровадити в Україні до 2016 року нову спрощену систему оподаткування, яка в першу чергу передбачатиме скорочення базових податків до восьми. За словами глави уряду, виконання цього завдання дасть можливість спростити процедуру адміністрування збору податків, викоренити корупцію в податковій сфері й дозволить підприємцям працювати в прозорих і зрозумілих умовах.

Концепцію податкової реформи також розробляє Міністерство фінансів України. Для цього в Мінфіні в квітні цього року було створено 9 робочих груп, які мають внести свої пропозиції щодо нової редакції Податкового кодексу.