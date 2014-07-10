Обсяг податкових переплат в червні скоротився на 1,5 млрд гривень

Обсяг переплат за податками у червні скоротився на 1,5 млрд грн, що стало можливим за рахунок детінізації економіки і зменшення тиску на підприємців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції у четвер заявив голова Державної фіскальної служби Ігор Білоус.

"Ми зобов'язалися поступово скоротити обсяг переплат. У червні обсяг переплат скоротився на 1,5 млрд грн. Хто б що не казав", - сказав Білоус.

Очільник служби відзначив, що такий показник було досягнуто за рахунок детінізації бюджету.

"Наш головний резерв для поповнення бюджету - це детінізація. Тому що сьогодні збирати більше податків з тих добросовісних платників, які і так платять, неможливо. Можливо тільки залучати їх з тих джерел, які були нам недоступні", - сказав очільник податкової.

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Як повідомляв УНІАН, Державна фіскальна служба створена на базі Міністерства доходів і зборів. Підпорядковується Міністерству фінансів. Головою служби призначено Ігоря Білоуса, його першим заступником, який займається податковою міліцією, Володимира Хоменка, а заступником, що займається митною політикою, Анатолія Макаренка.

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Білоус неодноразово заявляв про намір максимально зменшити тиск на бізнес і зробити умови ведення підприємницької діяльності комфортнішими.