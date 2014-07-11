Уряд Росії визнав, що розширення санкцій відчутно вдарить по ВВП

Про це повідомляє російська Gazeta.ru з посиланням на доповідь Мінфіну РФ про основні напрямки бюджетної політики на 2015-2017 роки.

У відомстві зазначили, що ескалація напруженості навколо України вже у 2014 році може знизити приріст ВВП до 0,2-0,3%. Втім, в короткостроковому і середньостроковому періодах у Росії має бути достатньо резервів для компенсації більшої частини можливих економічних втрат.

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При цьому "в більш тривалій перспективі санкції можуть мати істотний вплив на зниження бюджетної стійкості, а також на погіршення умов і скорочення можливостей для модернізації при обмеженні імпорту технологій, інвестицій і передових практик".

Варто відзначити, що при складанні свого прогнозу Мінфін РФ використовував сценарій, який передбачає відсутність масштабних економічних санкцій. Відповідно, якщо США і ЄС узгодять введення третьої фази санкцій, негативні наслідки можуть виявитися більшими, ніж прогнозують в російському уряді.