Bank of China підозрюють у відмиванні грошей

Народний банк Китаю перевіряє інформацію місцевих ЗМІ про те, що комерційний Bank of China, який належить державі, "порушує правила щодо відмивання грошей".

Про це повідомляє Прайм "з посиланням на газету China Daily.

"Ми звернули увагу на повідомлення преси про транскордонні операції з юанями комерційного банку і перевіряємо пов'язані з цим факти", - цитує газета заяву представника Народного банку Китаю.

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Раніше Центральне китайське телебачення (CCTV) повідомило, що кілька відділень Bank of China "підозрюються у відмиванні грошей через свій сервіс Youhuitong, який дозволяє здійснювати перекази великих сум грошей в юанях за кордон для своїх клієнтів".

Транскордонні операції з юанями дійсно отримали в останні роки широке поширення. Як підкреслив представник центробанку, це викликано "потребами розвитку економіки та фінансового ринку в країні і за кордоном".

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"Розширюючи бізнес, установи повинні діяти відповідно до законів і правил, покращуючи пов'язані з цим нормативи та уникаючи юридичних та операційних ризиків", - резюмував представник центробанку.