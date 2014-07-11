Міжбанк відкрився доларом по 11,80 гривень

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зниженням котирувань - 11,6500/11,8000 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг», котирування по євро-гривні пішли вниз - 15,8475/16,0540 грн/євро.

Ціни на російську валюту впали - 0,3422/0,3466 грн/рубль.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар знизилися - 1,3602/04 (четвер - 1,3634/36).

У четвер Нацбанк на ринок не виходив.

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Як повідомляв УНІАН, вчора, 10 липня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 11,7000/11,8300, до 12:00 звузився спред 11,7000/11,7600. До закриття торгів цінові рівні знизилися 11,6500/11,7500.