Українці в червні продали валюти на $102,5 млн більше, ніж купили

Чистий продаж готівкової валюти населенням (перевищення продажу валюти над її купівлею) у червні становив 102,5 млн дол., повідомляється на сайті Національного банку України.

«Обсяг валюти, купленої банками у населення, - 437,7 млн дол. обсяг валюти, проданої населенню, - 335,2 млн дол.», - йдеться в повідомленні.

За інформацією НБУ, в червні обсяг операцій з готівковою іноземною валютою на міжбанківському валютному ринку України становив 773 млн дол. (у еквіваленті).

Таким чином, обсяг купівлі населенням валюти залишається практично на рівні минулого місяця, коли обсяг операцій з готівковою валютою на міжбанку становив 745 млн дол., а чистий продаж - 107,8 млн дол.

Водночас, за підсумками січня-червня чиста купівля валюти населенням становила 1,329 млрд дол. (у еквіваленті), що в 8,4 раза вище за показник чистої купівлі населенням валюти за аналогічний період минулого року (158,6 млн дол. в еквіваленті).

Також повідомляється, що банківські вклади фізосіб у валюті (у доларовому еквіваленті) в червні скоротилися на 772 млн дол. і на 1 липня 2014 року становили 16,716 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, чистий продаж готівкової валюти населенням у травні 2014 року порівняно з попереднім місяцем скоротився в 2,4 раза і становив 107,8 млн дол.

Золотовалютні резерви Національного банку України на 1 липня 2014 року становили 17,083 млрд дол., що на 4,6%, або на 815 млн дол., менше за показник на 1 червня в 17,898 млрд дол.