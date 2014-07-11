Нацбанк у червні не продавав і не купував валюту на міжбанку

Національний банк України в червні не продавав і не купував валюту на міжбанківському валютному ринку, повідомляється на сайті регулятора.

Нагадаємо, що Нацбанк у травні вперше за три місяці продавав валюту на міжбанку, але при цьому сальдо валютних інтервенцій було негативним (продаж валюти перевищив її купівлю) і становило 574,8 млн дол.

Таким чином, із початку цього року сальдо інтервенцій залишається негативним на незмінному рівні 3,986 млрд дол., що в 7,6 раза перевищує показник за аналогічний період минулого року.

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Як повідомляв УНІАН, у січні-лютому 2014 року Нацбанк витратив на підтримку гривні 3,637 млрд дол. золотовалютних резервів, а після переходу до гнучкого курсоутворення на валютному ринку в лютому усунувся від проведення інтервенцій.

Золотовалютні резерви Національного банку України на 1 липня 2014 року становили 17,083 млрд дол., що на 4,6%, або на 815 млн дол., менше показника на 1 червня в 17,898 млрд дол.