Анексований Крим може стати найбільш дотаційним для Росії регіоном

Анексовані Крим і Севастополь будуть отримувати з федерального бюджету Росії близько 50 млрд руб. (1,468 млрд долл.) дотацій на збалансованість своїх бюджетів щорічно протягом 2015-2017 рр ..

Про це пишуть «Ведомости» з посиланням на попередні розрахунки Мінфіну РФ.

У 2015 році, за даними газети, обсяг дотацій складе 50,9 мільярда рублів, в 2016-му - 52,7 мільярда, у 2017-му - 54,7 мільярда. Гроші, за словами джерел у Мінфіні, підуть на покриття різниці між доходами і витратами нових регіонів. При цьому місцева влада зможе витрачати кошти на власний розсуд.

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За розміром дотації на збалансованість бюджету окуповані Крим і Севастополь стануть одними з лідерів серед російських регіонів, вказує аналітик Standard & Рoor's Карен Вартапетов. У 2014 р. найбільшу дотацію отримали республіки Якутія (51,4 млрд руб.) і Дагестан (43,2 млрд), а також Камчатський край (31,7 млрд). Кількість дотаційних регіонів зростає: зараз не отримує дотацій на вирівнювання бюджетної забезпеченості менше десятка з них, інформує Вартапетов.

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Дотацією на збалансованість витрати на утримання двох нових регіонів не обмежаться. У затверджених урядом минулого тижня бюджетних проектах закладено ще приблизно з 35-40 млрд руб. щорічних неінвестиційних витрат на Крим.

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Нагадаємо, РФ в березні 2014 року, знехтувавши всіма міжнародними договорами, анексувала український Крим і продовжує дестабілізувати ситуацію на сході України, посилаючи туди озброєних терористів.