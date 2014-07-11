Банк Клименка підозрюють у фінансуванні тероризму

Генеральна прокуратура України перевіряє причетність «Грін Банку», який контролює колишній міністр доходів і зборів України Олександр Клименко, до фінансування тероризму і сепаратизму на Сході, повідомила прес-служба відомства.

Згідно з повідомленням, Генпрокуратура розслідує кримінальну справу за фактом зловживання владою та службовим становищем екс-міністром. В рамках проведення розслідування відомству було доручено виявити банківські установи, які були підконтрольні Клименку та незаконно використовувалися і використовуються зараз для переведення безготівкових коштів у готівку та залучення їх до тіньових схем.

«Наприкінці червня цього року на виконання зазначеного доручення було отримано відповідь, в якій йдеться, що виявлена підконтрольна Клименку банківська установа ПАТ «Грін Банк» (м. Київ, вул. Костянтинівська, 10), яка використовувалася і використовується для вищенаведених цілей», - йдеться в повідомленні Генпрокуратури.

Відомство також повідомило, що 4 липня Печерський суд Києва виніс рішення про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні банку з метою вилучення документів, комп'ютерної техніки, записів, предметів, а також грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, які мають значення для розслідування цього кримінального провадження.

«Під час обшуку в приміщенні банку були знайдені і вилучені грошові кошти в розмірі майже 15 млн грн і 150 тис. дол. США. Крім цього, в аналогічних банківських упаковках в одному з українських банків також було вилучено 750 тис. грн", - йдеться в повідомленні.

Генпрокуратура зазначає, що більшість клієнтів «Грін Банку», які знімали великі суми коштів готівкою, є мешканцями Донецької і Луганської областей. Також відомство встановило ще двох клієнтів банку, які отримували грошові кошти готівкою в сумі понад 19 млн грн кожен.

Як повідомляв УНІАН, на початку червня Служба безпеки України оголосила в розшук колишнього міністра доходів і зборів Олександра Клименка.

Генеральна прокуратура, яка проводить досудове розслідування за фактом зловживання владою та службовим становищем Клименком, викликає його для проведення слідчих дій.

Також у відомстві заявили, що в ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2012-2013 років екс-міністр організував функціонування на території країни схеми ухилення від сплати податків підприємствами реального сектора економіки.

Довідка УНІАН. ПАТ «Грін Банк» (раніше «Банк «Олімпійська Україна») заснований в 1992 році і згідно з класифікацією НБУ входить до групи невеликих фінустанов за розміром активів. За інформацією регулятора основним власником банку є українська компанія «Туаз», якій належить 24,3903% акцій банку.