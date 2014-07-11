В страхову компанію «Гарантія» ввели тимчасову адміністрацію

Національна комісія з регулювання ринків фінансових послуг 10 липня ввела тимчасову адміністрацію в страхову компанію «Гарантія» до 9 січня 2015 року, повідомила прес-служба комісії.

Згідно з повідомленням, тимчасовим адміністратором комісія призначила Романа Гнатовича.

Підставою для введення тимчасової адміністрації в компанію стало невиконання фінансовою установою протягом 30 робочих днів понад 10% прострочених зобов'язань.

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Як повідомляв УНІАН, Національна комісії з регулювання ринків фінансових послуг планує до 15 липня ввести тимчасові адміністрації в три великі страхові компанії, які є учасниками ринку ОСЦПВ.

Довідка УНІАН. Страхове товариство з додатковою відповідальністю «Гарантія» працює на ринку України 1988 року та займається страхуванням майна, автострахуванням, страхуванням від нещасних випадком і туристичним страхуванням.