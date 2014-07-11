Долар опустився до 11,72 гривень

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися наступними котируваннями 11,6500/11,8000, до 12:00 звузився спред 11,6500/11,7000. До закриття торгів цінові рівні підвищилися 11,6600/11,7200.

Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,3422/0,3466, до 12:00 ціни знизилися 0,3418/0,3436. До закриття торгів ціни досягли рівня 0,3412/0,3428. У Росії курс долар-рубль підвищився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 34,1105 (+0.0110).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3595/1,3625. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями - 15,8475/16,0540, до 12:00 ціни сконцентрувалися в діапазоні 15,8560/15,9280. До закриття торгів цінові показники з EUR/UAH пішли вгору 15,8640/15,9495.