У Луганську терористи захопили управління Держказначейства
16:14, 11 липня 2014Фінанси
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Терористами захоплено приміщення Головного управління Державної казначейської служби України в Луганській області разом із працівниками.
REUTERS
Терористи 11 липня захопили приміщення управління Державної казначейської служби в Луганській області разом із працівниками відомства, повідомила прес-служба Держказначейства.
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«Сьогодні о 15.10 терористами, із застосуванням зброї, захоплено разом із працівниками приміщення Головного управління Державної казначейської служби України в Луганській області», - йдеться в повідомленні.
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