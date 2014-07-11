У Луганську терористи захопили управління Держказначейства

Терористами захоплено приміщення Головного управління Державної казначейської служби України в Луганській області разом із працівниками.

Терористи 11 липня захопили приміщення управління Державної казначейської служби в Луганській області разом із працівниками відомства, повідомила прес-служба Держказначейства. Читайте такожДержказначейство в Краматорську повністю відновило роботу «Сьогодні о 15.10 терористами, із застосуванням зброї, захоплено разом із працівниками приміщення Головного управління Державної казначейської служби України в Луганській області», - йдеться в повідомленні.

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