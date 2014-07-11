"Електронний уряд" повноцінно запрацює до кінця вересня

Міністр Кабінету міністрів Остап Семерак заявив, що до кінця вересня уряд планує повністю перейти на електронну систему документообігу, повідомляє прес-служба міністра.

Згідно з повідомленням, до кінця липня в Кабміні паралельно з паперовим документообігом почне діяти електронний. При цьому, за словами міністра, перехідний період, під час якого працюватиме система паралельного документообігу, триватиме не більше двох місяців.

«Після цього ми перейдемо на електронну систему», - сказав він, зазначивши при цьому, що на даний момент складність із впровадженням електронного документообігу пов'язана з тим, що «чиновники намагаються уповільнити цей процес».

До того ж він додав, що електронне управління є ефективним заходом у боротьбі з корупцією в Україні.

«Тепер у чиновника не буде можливості приховати якийсь документ або прискорити його розгляд у чиїхось лобістських інтересах. Усе буде видно», - додав Семерак.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України запустив електронну систему документообігу в тестовому режимі наприкінці травня.

Згідно з постановою Кабміну від 4 червня 2014 року, уряд реорганізував Держінформнауки, утворивши центральний орган виконавчої влади щодо реалізації політики у сфері електронного управління - Державну службу з питань електронного урядування. Діяльність нового відомства буде спрямовуватися і координуватися Кабінетом міністрів України через віце-прем'єр-міністра України - міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

За результатами міжнародної оцінки розвитку електронного урядування Україна посіла 87-е місце в світі серед 193 країн-членів Організації Об'єднаних Націй, втративши понад 30 позицій у рейтингу в порівнянні з 2010 роком (54-е місце).