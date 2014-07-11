Кабмін створив комісію з реорганізації Міндоходів

Кабінет міністрів України утворив комісію з реорганізації Міністерства доходів і зборів.

Відповідне розпорядження від 9 липня 2014 р. № 630-р "Про утворення комісії з реорганізації Міністерства доходів і зборів" опубліковане на Урядовому порталі.

Головою комісії затверджено голову Державної фіскальної служби Ігоря Білоуса.

Йому необхідно затвердити персональний склад комісії, забезпечити здійснення заходів, пов’язаних з реорганізацією Міністерства доходів і зборів та поінформувати у шестимісячний строк Кабінет міністрів України про результати проведеної роботи.

Як повідомляв УНІАН, Державна фіскальна служба створена на базі Міндоходів, підпорядковується Міністерству фінансів. Головою служби призначено Ігоря Білоуса, його першим заступником, який займається податковою міліцією, Володимира Хоменка, а заступником, що займається митною політикою, Анатолія Макаренка.