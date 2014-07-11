Терористи залишили управління Держказначейства в Луганську

«Терористи залишили приміщення Головного управління казначейства в Луганській області», - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що о 15.10 терористи із застосуванням зброї захопили разом із працівниками приміщення Головного управління Державної казначейської служби України в Луганській області.

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Держказначейство попередило про те, що захоплення будівель або споруд, що забезпечують діяльність органів державної влади, відповідно до статті 341 Кримінального кодексу України тягне за собою кримінальну відповідальність.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 7 липня, Державна казначейська служба України тимчасово призупинила процес проведення розрахунків за захищеними статтями бюджету в Донецьку й Луганську через загрозу дій терористів, які сконцентрували свої сили в цих містах.

Із квітня на території Луганської та Донецької областей орудують озброєні бойовики. З 15 квітня в регіоні почалася антитерористична операція. На початку липня українські силовики звільнили від терористів міста Сніжне, Слов'янськ, Краматорськ, Красний Лиман. При цьому військові продовжують вести операцію з очищення Донбасу від бойовиків.