Владі Криму дозволили вилучати приватну власність, починають з Ахметова

Згідно із законом "Про особливості викупу стратегічних об'єктів в Республіці Крим", об'єкти, де виникли обставини загрози життю, здоров'ю населення, економічної безпеки держави, нормального функціонування об'єктів життєдіяльності, техногенної та екологічної катастрофи", можуть бути примусово викуплені у власника. Для цього об'єкт має потрапити в перелік, який складається Радою міністрів півострова, передає РБК.

Власник повинен бути повідомлений про початок процедури викупу за п'ять днів, йому належить компенсація, яка встановлюється владою Криму на підставі оцінки, проведеної незалежним оцінювачем. Порядок оскарження такої оцінки в документі не прописаний. Визначення стратегічних об'єктів в законі немає.

Формулювання документа таке, що під його дію може потрапити не тільки земля або нерухомість, але і будь-яка компанія, попереджають юристи.

У законопроекті йдеться, що викуп повинен проводитися за ринковою ціною, визначеною незалежним оцінювачем, за рахунок коштів регіонального бюджету. Правда, в регіональному бюджеті на 2014 рік грошей на це немає. Якщо республіці потрібно буде вдатися до примусового викупу, то гроші доведеться просити у федерального центру.

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Чиновники, наприклад, вже почали інвентаризацію місцевої інфраструктури компанії "Укртелеком", що належить українському олігарху Ренату Ахметову. Інвентаризація почалася після того, як "Укртелеком" відмовився вести переговори з кримською владою про продаж своїх активів новоствореному підприємству "Севастополь телеком". Замість цього була створена компанія "Наш телеком", проте ця компанія також буде українською. Це, на думку кримських чиновників, створює загрозу інформаційній безпеці Севастополя.

Сам же "Укртелеком" має намір продовжувати забезпечувати кримських абонентів послугами зв'язку в повному обсязі. Зокрема, компанія вирішила зареєструвати в Російській Федерації ряд своїх товарних знаків для захисту свого бізнесу у Криму. Компанія "ДТЕК Крименерго", яка входить в холдинг Ахметова СКМ, вже пройшла реєстрацію відповідно до вимог російського законодавства.

Раніше заступник голови Ради міністрів Криму Євгенія Бавикіна називала три компанії, які мають стратегічне значення і з якими у кримської влади є проблеми. За її словами, "Крименерго" не виконує свої поточні зобов'язання і фактично фінансується з бюджету республіки, а українська сторона не виконує свою інвестиційну програму з поточного та капітального ремонту мереж, не виплачує навіть зарплату працівникам. При цьому вся виручка від продажу електроенергії йде в Україну.

"Наші спроби поговорити з її власниками ні до чого не дали", - сказала Бавикіна. Така ж ситуація, за її словами, склалася з "Укртелекомом" і "Кримгазом".