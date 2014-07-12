Standard & Poor’s поліпшує прогноз рейтингів України

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Водночас самі ці рейтинги, як і аналогічні короткострокові рейтинги, залишені на попередніх рівнях без змін, повідомляє Радіо Свобода.

Його аналітики вважають, що надання Україні коштів за програмою Міжнародного валютного фонду в повному обсязі і пов’язані з цим багатосторонні запозичення мають дати Україні змогу протягом наступного року забезпечити свої потреби в зовнішньому фінансуванні. Новий уряд прем’єр-міністра Арсенія Яценюка агентство вважає стабільним і відносно одностайним, що дало змогу поліпшити прогноз.

Водночас, йдеться у прес-релізі, у Standard & Poor’s усе ж бачать значну ймовірність того, що програма МВФ може бути зірвана через геополітичні ризики і важку рецесію, що чинить тиск на макроекономічні очікування цієї програми. Існує ризик, що відданість цій програмі майбутнього уряду може почати зменшуватися через поглиблення рецесії і зростання невдоволення народу. Це стало причиною підтвердження нинішнього суверенного довгострокового кредитного рейтингу України за зобов’язаннями в іноземній валюті на рівні CCC.

При попередньому перегляді рейтингів України наприкінці січня вонознизило ці рейтинги на один крок і погіршило прогноз сі стабільного до негативного, посилаючись на «ескалацію політичної нестабільності».