Місія МВФ завершила роботу в Україні

Як повідомляє "5 канал", у Міністерстві фінансів відзначили, що між представниками МВФ і членами українського уряду триває конструктивний діалог.

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Нинішня місія МВФ працювала в Україні з 24 червня. 7 липня Міністерство фінансів повідомило, що члени місії МВФ прийняли рішення продовжити свою роботу в Україні до 13 липня.

За підсумками зустрічей із владою місія прийме рішення, чи надавати Україні другий транш кредиту на суму $1,5 млрд.

Разом з тим прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявляв, що сподівається на позитивне рішення МВФ.