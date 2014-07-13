Місія МВФ завершила роботу в Україні
16:48, 13 липня 2014Фінанси
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В Україні завершила роботу чергова місія Міжнародного валютного фонду (МВФ). За результатами роботи місія повинна буде прийняти рішення відносно виділення Україні наступного траншу кредиту.
REUTERS
Як повідомляє "5 канал", у Міністерстві фінансів відзначили, що між представниками МВФ і членами українського уряду триває конструктивний діалог.
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Нинішня місія МВФ працювала в Україні з 24 червня. 7 липня Міністерство фінансів повідомило, що члени місії МВФ прийняли рішення продовжити свою роботу в Україні до 13 липня.
За підсумками зустрічей із владою місія прийме рішення, чи надавати Україні другий транш кредиту на суму $1,5 млрд.
Разом з тим прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявляв, що сподівається на позитивне рішення МВФ.
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