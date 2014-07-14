Країни БРІКС обговорять створення пулу валютних резервів

Глави Бразилії, Росії, Індії, Китаю та Південно-Африканської Республіки, які входять до складу групи БРІКС, зустрінуться у бразильських містах Форталеза та Бразилія. Однією із ключових тем триденної зустрічі, котра розпочинається сьогодні стане створення Нового банку і так званого пулу резервних валют, пише "Німецька хвиля".

Новий банк розвитку, обсяг дозволеного капіталу якого складе 100 мільярдів доларів, а розподіленого - 50 мільярдів доларів, планує витрачати ці кошти на інфраструктурні проекти у країнах, що розвиваються, та країнах-членах БРІКС.

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Новий пул умовних валютних резервів, за аналогією з Міжнародним валютним фондом (МВФ), покликаний допомогти країнам із проблемами платіжного балансу. У бразильських ЗМІ вже припустили, що першою кредит може отримати Аргентина. Президентка країни Кристина Кіршнер разом зі своїми південноамериканськими колегами вже підтвердила участь у засіданні лідерів БРІКС, яке відбудеться 16 липня у місті Бразилія.

За даними бразильського зовнішньополітичного відомства, Китай внесе у пул валютних резервів суму у розмірі 41 мільярд доларів, Бразилія, Індія та Росія по 18 мільярдів, а ПАР - п'ять мільярдів доларів. Такий фонд утворився у відповідь на провал реформи МВФ, на які Конгрес США наклав вето. Реформа, угоджена у 2010 році, передбачала перегляд квот та перерозподіл голосів на користь економік, що розвиваються (передусім Китаю).