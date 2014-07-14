В S&P розповіли, що вплинуло на перегляд прогнозу за рейтингом України

Міжнародне рейтингове агентство Standаrd & Poor’s підтвердило суверенний кредитний рейтинг України на рівні «ССС», підвищивши прогноз за рейтингом з «негативного» до «стабільного», зазначається в повідомленні агентства, текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН.

На думку агентства, надання повного пакету фінансовій допомоги від Міжнародного валютного фонду і супутнього багатостороннього фінансування мають бути достатніми для задоволення потреб України у зовнішньому фінансуванні протягом наступного року.

«Водночас новий уряд, очолюваний прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком, продемонстрував стабільність і відносну єдність. Як результат, ми переглянули прогноз за довгостроковим кредитним рейтингом з «негативного» на «стабільний», - зазначається у повідомленні.

Одночасно з тим агентство підтвердило короткостроковий і довгостроковий рейтинги України за зобов'язаннями в іноземній валюті на рівні «ССС/С» і довгостроковий і короткостроковий кредитні рейтинги України за зобов'язаннями в національній валюті – «В-/В». Крім того, підтверджено довгостроковий рейтинг за національною шкалою на рівні «UAВВ+».

«Ми, як і раніше, відзначаємо високу ймовірність того, що програма підтримки з боку МВФ може бути не реалізована через геополітичні ризики, глибину економічного спаду, що чинить тиск на макроекономічні прогнози, на які спирається ця програма, а також через ризики того, що готовність нового уряду вирішувати існуючі проблеми може почати знижуватися через посилення рецесії і зростання незадоволеності серед населення країни», - підкреслюється в повідомленні.

Як повідомляється, «стабільний» прогноз відображає думку агентства, що програма МВФ у цілому виконуватиметься відповідно до графіку за значної невизначеності з геополітичною обстановкою.

«Ми можемо підвищити рейтинги України у разі поліпшення геополітичної ситуації і підвищення стабільності і передбачуваності інституційної системи і механізмів управління, що дозволить стабілізувати макроекономічні показники», - наголошується в повідомленні.

Водночас агентство попереджає про можливе зниження рейтингів у разі зниження готовності уряду працювати в рамках програми з МВФ, що призведе до припинення фінансування Фондом.

«Ми можемо знизити рейтинги і у разі погіршення політичної і макроекономічної ситуації, за якої підтверджене фінансування буде недостатнім для покриття потреб у фінансуванні, що зумовить підвищення ризику суверенного дефолту», - повідомляє агентство.

Як повідомляв УНІАН, в лютому S&P знизило довгостроковий кредитний рейтинг України за зобов'язаннями в іноземній валюті з «ССС+» до «ССС», одночасно підтвердивши рейтинги країни за зобов'язаннями у національній валюті на рівні «В-/В», а також рейтинг України за національною шкалою на рівні «uaBB+».