S&P прогнозує падіння економіки України цього року на 7%

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's Ratings Services переглянуло у бік погіршення прогноз зростання економіки України за підсумками 2014 року і прогнозує падіння ВВП України на 7% замість прогнозованого раніше зростання на 1,3%.

Про це йдеться в повідомленні S&P, переданому УНІАН.

Агентство відзначає, що геополітичні ризики і ризики, пов'язані із зовнішньою безпекою, є найбільш серйозною і непередбачуваною загрозою для успішного виконання Україною програми Міжнародного валютного фонду.

«Напружені відносини між Росією і Україною і конфлікт на сході України (незважаючи на його ступінь локалізації, що підвищується, в Донецькій і Луганській областях) продовжують чинити сильний тиск на політичну і економічну стабільність України. Ми не прогнозуємо стабілізацію геополітичної обстановки найближчим часом. За нашими оцінками, в 2014 році показник ВВП скоротиться на 7%; ми не чекаємо істотного відновлення до 2016 року», - говориться в повідомленні.

S&P прогнозує нульове зростання ВВП у 2015 році і зростання ВВП на 3% у 2016 році.

Споживча інфляція, згідно з прогнозами рейтингового агентства, у 2014 році очікується на рівні 15%, у 2015 році - 8%, у 2016 році – 7%.

Дефіцит поточного рахунку платіжного балансу очікується на рівні 2,8% ВВП у 2014 році, 4,6% - у 2015 році, 5,8% - у 2016 році.

Дефіцит держбюджету розширеного уряду очікується на рівні 11% ВВП у 2014 році, 7,5% - у 2015 році і 5% - у 2016 році.

Борг розширеного уряду, за прогнозами S&P, досягне 60,1% ВВП у 2014 році, 62,7% - у 2015 році і 62,9% - у 2016 році.

Нагадаємо, що Міжнародний валютний фонд прогнозує падіння реального ВВП України у 2014 році на 5%, але чекає поліпшення макроекономічних показників України у 2015 році.

Світовий банк прогнозує спад економіки України у 2014 році на 5%, і чекає, що у 2015 році економіка України може показати зростання на 2,5%.

Європейський банк реконструкції і розвитку прогнозує падіння ВВП України за результатами 2014 року на 7% і чекає на ознаки стагнації в економіці країни на 2015 рік, при цьому економіка вистоїть.

Кабінет міністрів прогнозує зниження ВВП України за підсумками 2014 року на 3% за інфляції 12-14%. Водночас уряд може переглянути свій прогноз у зв'язку з нестабільною ситуацією, що продовжується на південному сході країни.

За даними Держстату, спад ВВП України у першому кварталі 2014 року порівняно з відповідним кварталом 2013 року (у постійних цінах 2007 року) становив 1,1%.

Як повідомляв УНІАН, у лютому Служба кредитних рейтингів Standard & Poor's переглянула прогноз зростання економіки України за підсумками 2014 року до 1,3% (з раніше прогнозованого 1%) і підвищила прогноз зростання державного боргу до 43,7% ВВП проти раніше прогнозованих 38%.

Нагадаємо, що Standard & Poor's підтвердило суверенний кредитний рейтинг України на рівні «ССС», підвищивши прогноз за рейтингом з «негативного» до «стабільного», пояснюючи свої дії достатністю коштів від МВФ для покриття потреб України у фінансуванні цього року і відчутною єдністю українського уряду під керівництвом прем'єр-міністра Арсенієм Яценюка.