Гривня знизилася до 11,85 грн/дол.

У понеділок, 14 липня, до відкриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара знизилися до 11,7000/11,8500 грн/дол. порівняно з 11,6600/11,7200 грн/дол. на закритті торгів у п'ятницю, 11 липня.

Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг», котирування гривні до євро до відкриття торгів знизилися до 15,9165/16,1230 грн/євро проти 15,8640/15,9495 грн/євро на закриття торгів у п'ятницю, 11 липня.

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На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар піднялися - 1,3610/1,36912 (п'ятниця - 1,3602/1,3604).

Щодо російського рубля котирування гривні до відкриття торгів встановилися на рівні 0,3408/0,3452 грн/рубль порівняно з 0,3412/0,3428 грн/рубль на закритті торгів у п'ятницю, 11 липня.