Мінфін перерахував на потреби армії 7,6 млрд гривень

Міністерство фінансів станом на 11 липня перерахувало на фінансування армії з резервного фонду державного бюджету 7,616 млрд грн, що становить 100% від планового показника за березень-липень, повідомляється на сайті міністерства.

Згідно з повідомленням, серед розподіленої суми на грошове забезпечення військовослужбовців прямує 1,246 млрд грн, на забезпечення харчуванням – 180,6 млн. грн, забезпечення предметами індивідуального захисту - 399,7 млн. грн, закупівля паливно-мастильних матеріалів і обслуговування техніки – 1,739 млрд грн, закупівля, модернізація і ремонт озброєння – 3,924 млрд грн, проведення навальних зборів, закупівля медикаментів і медичного устаткування – 83,6 млн. грн, виплата одноразової допомоги сім'ям загиблих – 40 млн. грн.

При цьому, за даними Мінфіну, станом на 11 липня загальний обсяг використаних коштів становить 2,179 млрд грн.

Крім того, Мінфін повідомив, що на рахунки Міністерства оборони перераховано 133,5 млн. грн добродійних внесків, з яких вже використано 32,806 млн. грн.

Читайте такожБлагодійні внески від українців армія витратить на форму для військових - Міноборони

Одержані кошти від добродійної допомоги Міноборони витратило на придбання черевиків (5,085 млн. грн), шоломів (366,6 тис. грн), бронежилетів (294,925 тис. грн), військового обмундирування (3,347 млн. грн), польового обмундирування (846 тис. грн), спецодягу (285,691 тис. грн), спального приладдя (20,569 млн. грн), продуктів харчування (32,385 тис. грн), радіостанцій (93,653 тис. грн), запчастин для спецтехніки (249,681 тис. грн), паливно-мастильних матеріалів (169,293 тис. грн), інші витрати (1,467 млн. грн).

Як повідомляв УНІАН, станом на 8 липня в рамках акції «Підтримай Українську армію» на рахунки Міністерства оборони України як допомога Збройним Силам України від юридичних і фізичних осіб надійшло 134,642 мільйона гривень.

Потреби української армії у фінансуванні, згідно з оцінками Мінфіну на підставі одержаних запитів, становлять 12 млрд грн.