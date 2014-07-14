S&P очікує, що дефіцит держбюджету України досягне 11% ВВП

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Рoor's Ratings Services прогнозує зростання дефіциту державного бюджету України в 2014 році до 11% ВВП, тоді як державний борг України досягне 60,1% ВВП.

Про це говориться в повідомленні агентства, переданому УНІАН.

Агентство нагадує, що програма з Міжнародним валютним фондом передбачає обмежену коригування держбюджету України в 2014 році і більш істотну - в 2015 році.

«Ми очікуємо, що дефіцит держбюджету в 2014 році досягне 11% ВВП, включаючи дефіцит НАК «Нафтогаз України», і буде фінансуватися за рахунок наступних джерел: кошти МВФ (5,3% ВВП, з них 1,5% ВВП - пряма підтримка бюджету); єврооблігації обсягом 1 млрд дол., які будуть випущені під держгарантії США; інше доступне фінансування від міжнародних фінансових організацій (понад 6% ВВП), проте доступність цих коштів залежить від проведення реформ», - йдеться в повідомленні.

Водночас, агентство прогнозує зниження дефіциту держбюджету до 7,5% ВВП у 2015 році і до 5% у 2016 році.

Фінансове становище «Нафтогазу», на думку агентства, чинитиме негативний вплив на показники бюджету України. «Навіть незважаючи на підвищення цін на газ на 40%, дефіцит «Нафтогазу» може збільшитися до 2% ВВП у 2013 році до понад 3% ВВП внаслідок необхідності поповнення запасів газу в газових сховищах. Рівень дефіциту компанії залежить від дозволу продовжується газового спору з російським «Газпромом», - наголошується в повідомленні.

Держборг України, за прогнозами S&P, в 2014 році досягне 60,1% ВВП, у 2015 році - 62,7% ВВП, у 2016 році - 62,9% ВВП.

Агентство припускає, що МВФ може внести невеликі корективи до програми, але в разі істотних відхилень і відхилення потреб у фінансуванні від запланованого рівня за програмою МВФ для забезпечення фінансової стабільності може знадобитися зміна структури державного боргу України.

«Росія може зажадати дострокового погашення дворічних єврооблігацій України обсягом 3 млрд дол., викуплених у грудні 2013 року, якщо частка боргу України до ВВП країни перевищить 60%», - наголошується в повідомленні.

Агентство очікує, що фінансування бюджетного дефіциту буде проводитися переважно за рахунок коштів НБУ і контрольованих державою банків. «За оцінками уряду, фінансування бюджету в національній валюті становить до 2% ВВП. В кінці червня 2014 рік на частку НБУ припадало 63% боргу в національній валюті, на частку українських комерційних банків - 29%. НБУ придбав майже 80% державних цінних паперів у національній валюті, випущених у першому півріччі 2014 року», - повідомляє S&P і підкреслює, що українські банки відчувають сильний тиск на ліквідність.

Водночас, агентство прогнозує, що в 2014 році дефіцит рахунку поточних операцій платіжного балансу скоротиться майже до 3% ВВП у результаті впливу таких факторів, як знижка на російський газ у першому кварталі поточного року, девальвація гривні майже на 50% і значне скорочення імпорту.

Як повідомляв УНІАН, агентство Standard & Рoor's переглянуло в бік погіршення прогноз зростання економіки України за підсумками 2014 року і прогнозує падіння ВВП України на 7% замість прогнозованого раніше зростання на 1,3%.

Нагадаємо, що Standard & Рoor's підтвердило суверенний кредитний рейтинг України на рівні «ССС», підвищивши прогноз за рейтингом з «негативного» до «стабільного», пояснюючи свої дії достатністю коштів від МВФ для покриття потреб України у фінансування в поточному році і відчутним єдністю українського уряду під керівництвом прем'єр-міністра Арсенієм Яценюка.

Держбюджет України на 2014 рік передбачає дефіцит в обсязі 68,5 млрд грн і граничний рівень держборгу в розмірі 664 млрд грн, або 43,6% ВВП.