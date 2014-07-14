Російські банки в Україні втратили понад 50% депозитів

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's Ratings Services оцінює відтік депозитів фізичних осіб з українських банків у січні-травні 2014 року в 20%, при цьому банки з російським капіталом втратили понад 50% депозитів.

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Про це йдеться у повідомленні агентства, переданому УНІАН.

Агентство зазначає, що ситуація у фінансовому секторі залишається нестійкою, і навряд чи повністю стабілізується, зважаючи на політичну ситуацію в країні. «Темпи вилучення депозитів знизилися у центральних і західних областях України, але зросли на сході країни. На кінець травня відтік депозитів з банківської системи перевищив 20% роздрібних депозитів. Російські банки втратили понад 50% депозитів», - повідомляє агентство.

Агентство нагадує, що Національний банк надав деяким банкам екстрену підтримку ліквідності, дозволивши їм використовувати державні цінні папери і кредити приватного сектора як забезпечення. Також у рамках програми Міжнародного валютного фонду проводиться незалежне стрес-тестування 35 найбільших банків. «Ми очікуємо, що участь держави у збільшенні капіталізації банків може виявитися значнішою, ніж було заплановано (1% ВВП), якщо після проведення аналізу стійкості банків обсяг інвестицій приватних акціонерів буде менший від очікуваного», - прогнозує S&P.

Агентство називає курс гривні плаваючим, хоча цей режим діє упродовж дуже короткого часу, і нагадує, що Нацбанк планує перейти до таргетування інфляції. «На нашу думку, перспективи поліпшення грошово-кредитної політики залежать від підвищення стійкості фінансової системи, механізм трансмісії залишається надзвичайно слабким, а кореляція між ставкою рефінансування і ставками на міжбанківському ринку – обмеженою. Ми не очікуємо, що НБУ перейде до таргетування інфляції до 2015 року, як планувалося», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у червні депозити фізосіб в українських банках повернулися до зростання після безперервного падіння з початку року. Загальний обсяг депозитів у банках у національній валюті у червні зріс на 0,1% (з початку року - знизився на 10,5%) - до 377,9 млрд грн, в іноземній валюті (у доларовому еквіваленті) обсяг депозитів у червні знизився на 4% (з початку року - на 24,5%) - до 23,3 млрд дол.