Місцеві бюджети за півроку отримали понад 61 млрд гривень дотацій

За січень-червень 2014 року місцеві бюджети одержали з держбюджету 61,3 млрд грн дотацій, що на 9,8 млрд грн, або на 19%, більше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомив міністр фінансів України Олександр Шлапак.

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Міністр підкреслив, що дотації місцевим бюджетам з державного бюджету перераховуються без затримок. «За січень-червень 2014 року місцевим бюджетам перераховано 61,3 мільярда гривень (92,3% призначень на січень-червень), що на 9,8 мільярда, або на 19,0%, більше, ніж у січні-червні минулого року», - сказав Шлапак в інтерв'ю газеті «Урядовий кур’єр».

Також, за словами міністра, Мінфін вжив заходів із забезпечення збалансованості місцевих бюджетів цього року. «Внесено зміни до держбюджету і істотно знижено прогнозний обсяг доходів місцевих бюджетів, які враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів (на 4,5 млрд грн, або на 6,5%)», - пояснив Шлапак.

Реалістичність нового прогнозу, як відзначив міністр, підтверджується станом надходжень до місцевих бюджетів. «За підсумками січня-червня 2014 року розрахункові показники Мінфіну виконано на 100,9%, надпланові надходження становили 0,3 млрд грн», - сказав він.

Крім цього, міністр нагадав, що 18 червня Кабмін затвердив План заходів щодо реалізації концепції реформування місцевого самоврядування і територіальної організації влади в Україні. «На виконання цього документа Міністерство фінансів розробило низку концептуальних пропозицій з внесення змін до Бюджетного і Податкового кодексів України у частині децентралізації фінансів і зміцнення матеріальної і фінансової основи місцевого самоврядування», - додав він.

Також, за словами Шлапака, Мінфін врахував європейський досвід на прикладі Польщі і наперед розробив нову модель побудови фінансового забезпечення місцевих бюджетів і міжбюджетних відносин. «Місцеві бюджети формувати і затверджувати доцільно на місцях, а не за принципом «зверху вниз» або «з низу до верху». Тобто бюджетний процес не повинен залежати від ухвалення державного бюджету», - пояснив міністр.

Як повідомляв УНІАН, доходи місцевих бюджетів України, які враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, станом на 1 липня 2014 року становили 30,518 млрд грн, що на 2,5% більше показника на аналогічну дату минулого року.

Найбільше зростання доходів за вказаний період зафіксовано у Києві - на 6,5%, до 3,852 млрд грн, у Кіровоградській області – на 6,3%, до 594,425 млн грн, Хмельницькій області – на 6%, до 669,121 млн грн. У двох областях, Донецькій і Луганській, зафіксовано зниження доходів, на 1,3% і 1,4% відповідно. Дані по Автономній Республіці Крим і Севастополю не наводяться.

До загального і спеціального фондів держбюджету України за січень-червень 2014 року, за оперативними даними Держказначейства, надійшло 175,8 млрд грн, що на 8,1%, або на 13,1 млрд грн, більше показника за аналогічний період минулого року.