Шлапак розповів, на що Україна витратить міжнародні кредити

Кошти міжнародних фінансових організацій, які вже надійшли і ще надійдуть до України, будуть використані лише для погашення зовнішніх зобов'язань країни, повідомив міністр фінансів України Олександр Шлапак.

Міністр нагадав, що 30 квітня Міжнародний валютний фонд затвердив нову програму «стенд-бай» на 17,1 млрд дол., а також у 2014 році від Світового банку до держбюджету надійде серія позик на 1,5 млрд дол.

«Кошти міжнародних фінансових організацій, які вже надійшли до України, і ті, які ще надійдуть, будуть використані лише для погашення зовнішніх зобов'язань. Разом з нашими партнерами ми прорахували, аби коштів вистачило на ці потреби уряду. Ми не хочемо брати додаткових грошей і накопичувати борги», - сказав Шлапак в інтерв'ю газеті «Урядовий кур’єр».

Як повідомляв УНІАН, в Україні з 24 червня до 12 липня працювала оцінна місія Міжнародного валютного фонду. За результатами роботи місії фонд ухвалить рішення про надання Україні другого траншу на 1,5 млрд дол. у рамках нової кредитної програми на 17 млрд дол., схваленої фондом у квітні. Перший транш від МВФ на 3,2 млрд дол. Україна одержала в травні.

Як заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, Україна виконала всі поточні вимоги МВФ, тому переговори щодо надання другого траншу з високою вірогідністю будуть успішними.

Опитані УНІАН експерти також відзначили, що Україна має високі шанси одержати другий транш кредиту МВФ.

Відновлення співпраці з МВФ «розморозило» низку програм для України з міжнародними фінансовими організаціями. Зокрема, Світовий банк збільшив обсяг фінансування програм в Україні в 2014 році до 1,5 млрд дол.

За оцінками експертів, загальний обсяг кредитів від міжнародних кредиторів і донорів у 2014 році становитиме близько 13 млрд дол.

Нагадаємо, що в квітні міністр фінансів оцінював обсяг платежів за зовнішніми боргами України до кінця року в 9 млрд дол. За його словами, ці кошти уряд залучить на зовнішніх ринках.